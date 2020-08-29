أخبار مصر | معرض ملوك الشمس ينطلق اليوم في التشيك.. والمتحف القومي "فرصة للمواطنين" (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر معرض ملوك الشمس ينطلق اليوم في التشيك.. والمتحف القومي "فرصة للمواطنين" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالمتحف القومي للعاصمة التشيكية براغ اليوم السبت معرض آثار مؤقت، بعنوان "ملوك الشمس"، والذي تبلغ عدد القطع المعروضة فيه 90 قطعة أثرية، وهي من ضمن القطع التي اكتشفتها بعثة الآثار التشيكية في جبانة أبو صير.

ويمتد المعرض لمدة 6 أشهر، سيشاهد الزوار خلالها كنوزًا أثرية مصرية منها رأس تمثال رائع للملك رع-نفر-اف وتماثيل من الدولة القديمة وكبار رجال الدولة والموظفين، ومجموعة أواني كانوبية وتماثيل اوشابتي من الفيانس، ووصف موقع المتحف في براغ المعرض بأنه دولي استثنائي يوثق أعظم الاكتشافات الأثرية لعلماء المصريات التشيكيين المرتبطة ببحوث وحفائر في منطقة أبو صير المصرية.

ووجه المتحف الدعوة للتشيكيين ومن في العاصمة باغتنام الفرصة الفريدة لمشاهدة كنوز أثرية مصرية رائعة تنتمي لعدة عصور، ومنها التمثال الملكي الفريد للملك رانفي رع أحد الملوك الأربعة المدفونين في أبوصير، ومجموعة كبيرة من التماثيل من مقبرة الأميرة شيرت نبتي والكاتب نفر، والتي تم الإعلان عن اكتشافهم عام 2012م.

Advertisements

ووجه المتحف عبر صفحته السؤال لمتابعيه، هل تعلم لماذا يطلق على حكام الأسرة الخامسة ملوك الشمس في التاريخ المصري؟ وأخبرهم أن الإجابة سيتم الكشف عنها في المعرض.

ونشر موقع المتحف، أن ضمن ما سيتعرف عليه زوار المعرض سر ما تم في عهد الأسرة المصرية القديمة الخامسة (حوالي 2435-2306 قبل الميلاد) من بناء مقبرة ملكية بها ثلاثة أهرامات، وسيستكشف الزوار ذلك بمساعدة المواد السمعية والبصرية، حيث سيشاهدون العرض الصوتي والمرئي لتاريخ معبد الملك ساحورع الجنائزي، كما يمكنك مشاهدة أول فيلم مقتبس عن القصة من البردية الشهيرة ويستكار.

والمعرض سيأخذ الزوار في رحلة لما قبل 3000 قبل الميلاد خلال فترة بناة الأهرامات وتوسع الدولة المصرية خلال عصر الدولة الحديثة إلى فترة الهيمنة الأجنبية على مصر خلال الألفية الأولى قبل الميلاد،وبفضل المواد السمعية والبصرية ستعيش أجواء المقابر المصرية القديمة.

وتبلغ تذكرة زيارة المعرض للكبار 200 كرونة تشيكية والشباب 130 كرونة تشيكية، أما الرحلات المدرسية 40 كرونة تشيكية لكل شخص، والدخول مجاني للأطفال حتى سن 15 عامًا، كذلك الأطفال المعاقين الدخول لهم مجانًا، وبالطبع كما ذكر المعرض علي موقعه يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت وستكون صالحة لمدة 30 يومًا بعد شرائها.