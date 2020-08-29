أخبار مصر | "الجيزة": غلق جزئي لشارع البستان بالشيخ زايد لمدة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الجيزة": غلق جزئي لشارع البستان بالشيخ زايد لمدة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي بشارع البستان بالحي الخامس بمدينة الشيخ زايد بغلق الشارع جزئياً بالإتجاهين أمام المجاورة رقم ( 2-3-4-5) ، وذلك لمدة ( 4 أيام) إبتداءاً من الأحد 30/8/2020 وحتى الأربعاء 2/9/2020، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة الـ 12 صباحاً وتنتهى فى الـ 6 صباحاً طوال المدة المقررة للأعمال دون تعطيل لحركة المرور.

وتهيب محافظة الجيزة، بالمواطنين بالإلتزام بتعليمات اللجان المروية واللوحات الإرشادية لتفادى التكدسات بمحيط منطقة العمل.

محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتأكد من كفاءتها

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتاكد من كفاءة الانفاق واستخدام المواطنين لها دون اى معوقات، مشدداً على ضرورة اجراء الصيانات الدورية للسلالم الكهربائية وتكثيف خدمات الامن والنظافة بالانفاق.

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كما تفقد محافظ الجيزة حجرات المراقبة الخاصه بالانفاق للوقوف على متابعه الحاله العامه بالداخل والخارج وللتأكد من كفاءة كاميرات المراقبة موجها بعدم السماح بوجود اى مخلفات والاهتمام بمستوى النظافه داخل وخارج الانفاق.

كما تفقد المحافظ موقف سرفيس ميدان الجيزة موجها بسرعه الانتهاء من التشطيبات النهائية وتطوير الكافيتريا الملحقة بالموقف لخدمة المترددين علية وازاله احد الاكشاك المتواجدة بمدخل الموقف واستبداله باخر حضارى داخل الموقف وفقا للاشتراطات المنظمة لذلك.

الجوله الذى قام بها محافظ الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان ورئيس هيئة النظافه والتجميل ورئيس جهاز السرفيس.

وتابع محافظ الجيزة اعمال تطوير شوارع نبيل الوقاد وعبد الرحيم صبرى بحى الدقى حيث تم التأكيد على الشركة المنفذه بالالتزام باعلى المعايير فى التنفيذ.

وكان محافظ الجيزة قد تفقد أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لارصفه المشاه وتواجد للمخلفات والقمامه، حيث شملت أعمال التطوير دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة أنارة جمالية وارصفه للمشاه ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.