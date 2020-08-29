أخبار مصر | البطراوي: مهنة الطب البيطري تحتاج إلى تكاتف

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البطراوي: مهنة الطب البيطري تحتاج إلى تكاتف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نبيلة البطراوى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنها سعيدة بحجم المشاركة فى الانتخابات، الذى منحها فكرة وإنطباع بوجود صحوة وانتباه لحرص الجميع لرفعة المهنة، وتصحيح المسار إن كان هناك أخطاء، كطبيعة أى عمل له إيجابيات وسلبيات، مضيفة: المهنة تحتاج تكاتف، وما أتمناه فى الفترة المقبلة، أن يكون هناك تناغم بين أعضاء المجلس، حيث لنا أهداف مهنية كبيرة جدا، بدأنا العمل على جزء منها فى الفترة الماضية ولابد من استكمالها، فلدينا قوانين نحتاج تفعيلها، كقانون الكادر الموجود بمجلس النواب، وتم الموافقة عليه بلجنة الزراعة، بجانب تطوير المجلس العلمى، حيث كان لدى هدف عند تحملى مسئولية اللجنة العلمية هو عمل أكبر عدد ممكن من الدورات العلمية، وهو ما قد كان، ولكن هناك تنظيم أخر للمركز العلمى، لربط المراكز العلمية بالمحافظات به، والتواصل مع النقابات العربية.

وأضافت نبيلة، هدفنا تصنيع كوادر لتسويقها، حيث أن من أهداف النقابة تسويق الأعضاء الذين يتلقوا تدريبات بالمركز العلمى على المستوى المحلى والخارجى، وهو ما حدث بالفعل مع دولة الإمارات، حيث تواصلت معنا، ونظمنا مؤتمر وظيفى بمشاركة الدكتور محمد أشرف عضو المجلس، بحضور أكثر من 100 طبيب بيطرى، وتم التعاقد مع 6 بيطريين من قبل سلامة الغذاء فى الإمارات معهم، وأرغب فى استمرار هذا العمل، لا يشغلنى الدخول فى هيئة المكتب، أو غيرها، فقط الاستمرار فى خدمة الأطباء البيطريين، الذين نجحت بحبهم لي.

هذا وفاز على منصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فاز كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف 2533 صوت، الدكتورة نبيلة البطراوى 2003 صوت، والدكتورة شيرين ذكى 1928 صوت، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوت، والدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوت، والدكتور أحمد طنطاوى 2337 صوت.

أما نتائج القطاعات الستة، فقال البدرى،: فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف 418 صوت، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البندارى 784 صوت، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك 1194 صوت، وشرق الدلتا الدكتور محمد حجازى 1598 صوت، وشمال الوجه القبلى الدكتور أيمن حلمى 465 صوت، وجنوب الوجه القبلى الدكتور أحمد خيرى 1166 صوت.