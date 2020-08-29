أخبار مصر | طلاب حاسبات عين شمس يبتكرون نظارة ذكية لمساعدة فاقدى وضعاف النظر

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلاب حاسبات عين شمس يبتكرون نظارة ذكية لمساعدة فاقدى وضعاف النظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ٥ من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في ابتكار نظارة ذكية لمساعدة فاقدى البصر وضعاف النظر.

وهذه النظارة صممت لتساعد المستخدم علي قراءة الكتب وعناوين الأخبار، وتخبره كيف يحرك كف يده ليمسك الأشياء وايضًا تخبره بقيمة العملة المادية عند استخدامها وإسم الشخص الواقف أمامه وعن تعبيرات ملامج وجهه، وتتعلم تذكر الأشخاص والعملات الجديدة.

وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والاستاذة الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وإشراف الدكتور محمد مرعي مدير مركز الاستشارات والاستاذ المساعد بقسم الحسابات العلمية بالكلية وتنظيم م عبد الرحمن شاكر المعيد بقسم الحسابات العلمية بالكلية

تستخدم النظارة الذكية تقنيات مختلفة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الصور ومع النصوص المكتوبة ومع الصوت لتخبر المستخدم بما يريد معرفته من معلومات.

أعضاء الفريق هم المهندسة رضوى حسن، المهندسة ريهام عبدالله، المهندس أحمد ممدوح، المهندس وائل احمد، المهندس خالد محمد.