أخبار مصر | الفائزون بانتخابات البيطريين: نتمنى أن يسود المحية والهدوء

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الفائزون بانتخابات البيطريين: نتمنى أن يسود المحية والهدوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور محمود عفيفى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، كافة الناجحين بالانتخابات، على مستوى الجمهورية، قائلا: أمامنا عمل كبير، ونرغب فى العمل يد واحدة، نختلف لكن برقى، وبأخلاق حميدة، وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح، والرأى الصائب يطبق، والجميع يدعمه، ونتمنى أن تسود المحية والهدوء بيننا جميعا، لصالح مهنة الطب البيطرى لجعلها فى أفضل صورها.

فى سياق مُتصل، قال الدكتور محسن البوشى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، لابد أن نوجه الشكر لكل الأطباء الذين شاركوا بالانتخابات، والأعضاء الذين يتابعون النقابة على وسائل التواصل الاجتماعى، الذى بات يمثل 80% من تشكيل الرأى العام للتصويت، وانتشار المعلومات سواء الصحيحة أو المغلوطة، إلا أنه على الأطباء البيطريين أن يكون لديهم القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة أو الخاطئة، وهو ما حدث بالانتخابات بقدر كبير.

وتابع: أتمنى أن يكون المجلس أقوى مجلس نقابى، لديه القدرة للعمل فى كافة مجالات التدريب، والأنشطة الاجتماعية، ونشكر النقابات الفرعية والتى تمثل عماد النقابة العامة، ونشكر المجلس السابق برئاسة الدكتور خالد العامرى، والمجلس الجديد برئاسة الدكتور خالد سليم، وأوجه رسالة لمن شاركوا بالانتخابات، "أوعى تبعد عن النقابة"، بالعكس، شارك فى النقابة، فكل من دخل أعضاء المجلس بدأ العمل من خارجه، حتى وصل إلى عضويته.

هذا وقال الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة ومقرر اللجنة الثقافية، يجب ان نوضح انه حدث حراك خلال الفترة الماضية، وكلنا سعينا لخدمة المهنة وهذا شىء ايجابى، واقول للزملاء الفائزين ان دور النقابة يظهر فى روح الفريق الواحد، واعد زملائى اننا نجتهد جميعا وكل زميل فى ملف الذى سوف يسند اليه لتحقيق كل آمال الاطباء البيطريين.

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وشكر قاسم اعضاء الجمعية العمومية الذين ظهروا بشكل جميل ومتحضر، وكذلك التنافس الذى ظهر بشكل راق، والزملاء الذين لم يحالفهم الحظ سوف يكونوا داعمين لنا فى المرحلة القادمة، فمهنتنا تخرج من صفوة المجمتع ويجب ان نكون على قدر هذه المسئولية، متمنيًا التوفيق للدكتور خالد سليم فى المرحلة القادمة وكلنا داعمين له.

فيما قال الدكتور محمد حجازى – عضو مجلس النقابة الفائز على مقعد شرق الدلتا – اشكر الجمعية العمومية التى اعطتنى هذه الثقة الكبيرة، واشكر الدكتور اشرف قاسم رئيس لجنة تلقى الطلبات والدكتور النائب البدرى ضيف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والجمعية العمومية وضعت فى رقبتنا مسئوليات كبيرة يجب ان نعمل عليها مثل التعيينات ومشاكل المبانى البيطرية على مستوى المحافظات وكيفية تطويرها واستثمارها بشكل يفيد المهنة والاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للاطباء البيطريين، وكذلك الكادر وبدل العدوى، يجب ان نستمر فى العمل على تنفيذها وتحقيقها، واقدم التهنئة للدكتور خالد سليم وأعضاء مجلس النقابة الجدد.

هذا وفاز على منصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف 2533 صوت، الدكتورة نبيلة البطراوى 2003 صوت، والدكتورة شيرين ذكى 1928 صوت، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوت، والدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوت، والدكتور أحمد طنطاوى 2337 صوت.

أما نتائج القطاعات الستة، فقال البدرى،: فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف 418 صوت، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البندارى 784 صوت، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك 1194 صوت، وشرق الدلتا الدكتور محمد حجازى 1598 صوت، وشمال الوجه القبلى الدكتور أيمن حلمى 465 صوت، وجنوب الوجه القبلى الدكتور أحمد خيرى 1166 صوت.