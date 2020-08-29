شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات: الجيل الحالي يفضل العمل الحر على الوظائف الحكومية والقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن من يمتلك التكنولوجيا يتقدم في المنح المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة للمعهد، ولا يشترط أعمار سنية محددة سواء بالحضور أو عن طريق التعليم عن بعد.

وأضافت «صالح»، خلال لقائها مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن معهد تكنولوجيا المعلومات متواجد في عدد كبير من المحافظات، ونسعى للتواجد في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشددت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات على أن التكنولوجيا نجحت في المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات ومن يبدع ينجح، مشيرة إلى أن الجيل الحالى يفضل العمل الحر على الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.