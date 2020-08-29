شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الاشغالات والمخالفات بحي المناخ في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ ببورسعيد، الحملة اليومية لإزالة الاشغالات والمخالفات مناطق الحى، وقامت الحملة بالمرور بامتداد شارع عبد الهادي الحديدي وبامتداد شارع كسرى وبامتداد شارع ٢٣ ديسمبر. وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات وحواجز والبردورات التي يستخدمها بعض المواطنين في الاشغالات وحجز أماكن للسيارات، ونقلت الحواجز إلي المقلب العمومي الحي وتوجيه إنذارات لمنفذي الحواجز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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