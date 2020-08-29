شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 60 كيلو عسل من منحل «المانجروف» بسفاجا للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن الإدارة الزراعية بسفاجا بالتعاون مع مركز البحوث قامت بحصاد إنتاج منحل «المانجروف»، مشيرة إلى أن الإنتاج بلغ 60 كيلوجرامًا.

وأضافت «المغربي» في تصريحات صحفية، السبت، أنه عقب حصاد أول إنتاج قام ممول المشروع بشراء إنتاج المشروع، وفي الحصاد الثاني تم تقاسم الإنتاج بين الإدارة الزراعية، مشيرة إلى أنه جار طرح الكمية في منافذ الإدارة للمواطنين بـ100 جنيه للكيلو، للمساهمة من ممول المشروع في المساعدة على تقوية مناعة الأهالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكلفت رئيس مدينة سفاجا إدارة البيئة والزراعة بالتنسيق مع إدارة مشروع استزراع غابات المانجروف بمركز بحوث الصحراء لاستغلال المحمية في إنتاج أندر وأجود انواع العسل، حيث تمت إقامة منحل بمنطقة المانجروف تم قطف أول إنتاج لعسل النحل الأبيض من منحل محمية المانجروف جنوب المدينة بواقع 90 كيلوجرامًا، حيث تم إنشاء عدد 20 خلية.