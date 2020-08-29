شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبي لقسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، اليوم السبت، التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال، حيث أجريت أول عملية للغسيل الكلوي بنجاح لاحدي الأطفال.

كان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قد أصدر توجيهاته بسرعة إعداد وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى استجابة إلى مطلب الأهالي، لتوفير كافة سبل الراحة للأطفال المرضي وذويهم وتوفير مشقة السفر إلى خارج بورسعيد لعمل جلسات الغسيل.

وتابع اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحافظة بورسعيد، ميدانيا أعمال تركيب وحدات المياه والخدمات اللوجستية بالوحدة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى الدكتور عادل تعيلب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة، والدكتور قطب السيد مدير عام المستشفى، على جهودهم بسرعة تجهيز وتشغيل الوحدة واستقبال جلسات الغسيل للأطفال، مشيدا بجهود المشاركة المجتمعية في توفير وحدات معالجة المياه لقسم الغسيل.