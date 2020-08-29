شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخابز بلدية تنتج خبز ناقص الوزن في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت حملات تموينية مفاجئة، قادها محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسليمان الطيب مدير عام الرقابة التموينية، على مخابز مدينة برج العرب، اليوم السبت، مخالفات بالجملة، حيث تم ضبط مخابز بلدية تنتج خبز ناقص الوزن وذلك بعد أكثر من أسبوع على قرار تطبيق توجيهات خفض رغيف العيش إلى 90 جرام.

وجاءت الحملات، بالاشتراك مع إدارة تموين برج العرب، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالموازين والمواصفات المقررة والمنصوص عليها في التوجيهات الوزارية الجديدة الخاصة بمنظومة الخبز الجديدة وطبقا للتعليمات.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر جنح لمخبز بلدي مدعم، وذلك لتجميعه عدد من البطاقات التموينية المدعمة المحظور تجميعها، والتعامل بها، كما تم تحرير محضر إثبات حالة لذات المخبز أيضا، وذلك لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز وكذلك لإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية الظاهرية.

كما تم تحرير محضر جنح جزئي لمخبز بلدي، وذلك لتجميعه عدد من البطاقات التموينية المدعمة والمحظور تجميعها طبقا للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 مادة 6، كذا تم تحرير محضر إثبات حالة لذات المخبز وإنذاره الانذار الاول وذلك لإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بمقدار 19 جرام نقص في متوسط وزن الرغيف الواحد مخالفا بذلك التوجيهات الوزارية الجديدة، وتم تحرير محضر إثبات حالة لمخبز بلدي وذلك لإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بمقدار 12 جم نقص في متوسط وزن الرغيف الواحد وتم إنذاره وتنفيذ التعليمات طبقا للتوجيهات الوزارية الجديدة الخاص بمنظومة الخبز الجديدة.

وحررت الحملة محضر اثبات حاله لمخبز بلدي مدعم وذلك لإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بمقدار 6 جم نقص في متوسط وزن الرغيف الواحد وتم الانذار وتنفيذ التعليمات طبقا للتوجيهات الوزارية الجديدة الخاص بمنظومة الخبز الجديدة، كما تم تحرير محضر إثبات حالة توقف كلي لمخبز بلدي مدعم كائن بالبرج القديم ومحضر إثبات حالة توقف كلي لمخبز بلدي مدعم كائن بالبرج القديم ومحضر إثبات حالة توقف كلي لمخبز بلدي مدعم كائن بالبرج الجديد ومحضر إثبات حالة توقف جزئي لمخبز بلدي مدعم كائن بالبرج الجديد ومحضر اثبات حاله لمخبز بلدي مدعم كائن بمنطقة برج العرب القديمة وذلك لإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية الظاهرية.

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