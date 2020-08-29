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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشدد على إزالة كل التعديات علي أملاك الدولة خلال 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماع موسعا مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ووجه بتكثيف حملات إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وأكد على ضرورة إزالة المخالفة من المهد، والتعامل مع هذا الملف بكل حزم، ومنع عودة أي أشكال من التعديات مرة أخرى على ممتلكات الدولة.
كما شدد محافظ بورسعيد على القيام بالحملات المكبرة في كافة الأحياء للانتهاء والقضاء على كافة التعديات والمخالفات خلال ١٥ يوما، وسرعة إزالة المخالفات بكافة أشكالها.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من ملف إزالة التعديات والمخالفات، ضمن خطة الدولة المصرية لاسترداد الأراضي المتعدي عليها، وفرض النظام ومنع محاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة، وفى إطار خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة المحافظات وإقامة المشروعات التنموية والخدمية على أراضي الدولة.
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