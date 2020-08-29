شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 متهمين في قضية «فيرمونت» في لبنان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، السبت، القبض على 3 مصريين، بناءً على كتاب من الإنتربول المصري للاشتباه باغتصابهم فتاة في أحد فنادق القاهرة عام 2014.

وقالت المدير ية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان السبت: «بتاريخ 27-8-2020 ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم مؤخّراً- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة».

على الفور، أُعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن 5 من أصل 7 كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على 3 مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم: «أ. ط» (مواليد عام 1988)، و«ع. إ»، (مواليد عام 1990)، و«خ. إ» (مواليد عام 1987).

وتبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.

ومن خلال المتابعة، تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة مساء أمس الجمعة بمداهمة المكان، وتمكّنت من القبض عليهم، بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية.

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