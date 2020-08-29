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إزالة 48 كشك عشوائي بسوق البلدية بحي العرب في بورسعيد

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحافظ بورسعيد، وعادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، اليوم السبت، حملة مكبرة لهدم وإزالة الأكشاك العشوائية وغير المرخصة بسوق البلدية من اتجاه السور الشرقي والبحري والقبلي.

شارك في الحملة إدارات الإشغالات والأملاك والكهرباء بالحي، في إطار استكمال اعمال القضاء على الأسواق العشوائية وعمل سوق حضاري جديد.

وأسفرت الحملة عن هدم ٤٨ كشك بدون ترخيص وتحرير محاضر لأصحابها.

الكولونيل عاصمي جويتا رئيس المجلس العسكري المالي الذي أصبح رئيسا للدولة بعد الإطاحة بالرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا

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