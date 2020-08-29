شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: محور المحمودية المشروع الأكبر والأعظم في العصر الحديث بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن محور المحمودية ليس مجرد ناقل للحركة، لكنه محور تنموي كبير.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتخيل أي مواطن أنه يمكن إزالة القمامة من الترعة، مؤكدا أن هذا نوع من التحدي.

وأكد أن تكلفة محور المحمودية الذي تم افتتاحه اليوم بحضور الرئيس السيسي، تبلغ 5.5 مليار جنيه ويوفر آلافًا من فرص العمل.

وأشار إلى أن محور المحمودية موازٍ لطريق الكورنيش، ويسهم في الانتقال بين شرق المدينة وغربها في ربع ساعة وطوله 22 كيلو مترًا.

وأضاف الشريف أنه أنشأ إدارة مستقلة تحت رعاية نائب المحافظ، للإشراف على محور المحمودية، ومتابعة كل شيء متعلق بالمحور، والمحافظة عليه.

ولفت إلى أن محور المحمودية يعد المشروع الأكبر والأعظم في العصر الحديث بالإسكندرية، مؤكدا أنه سيتم تطوير جانبي محور المحمودية من خلال استثمارات كبيرة.

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