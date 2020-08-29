شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جنسيات تتحكم في أسطول عربات السكة الحديد المصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة النقل العمل على تحديث وتطوير أسطول عربات السكة الحديد في مصر، ومع وصول العربات الروسية الجديدة، يتكون هذا الأسطول من 6 جنسيات، هي الفرنساوي والألماني والصيني والإسباني والمجري والروسي.

"المصري اليوم " تلقي الضوء علي جنسية أنواع عربات ركاب القطارات في مصر، والسعة الاستيعابية للعربة الواحدة.

أولا: عربات النوم ١٠٨ وحدة

تنقسم إلي نوعين؛ النوع الأول عربات ألماني وتتكون من ٥٣ وحدة، تم تصنيعها بالخارج وتتسع وتتكون العربة من ٩ كابينة تحتوي كل واحدة علي سريرين.

والنوع الثاني عربات تم تصنيعها في مصر بمشاركة إسبانية ٥٥ وحدة، وتتسع ١١ كابينة تحتوي كل واحدة علي سريرين.

ثانيا: العربات الفرنسية ١٢٦ عربة

وهي تصنيع فرنسي في منتصف الثمانيات، وتتكون العرية الدرجة الاولي علي ٤٩ مقعد والثانية ٦٦ مقعد.

ثالثا: العربات vip تصنيع مصري صيني

وتتكون من ٢١٢ وحدة وتنقسم إلي: الدرجة الأولى عدد ٤٧ مقعد، الدرجة الثانية عدد ٦٤ مقعد، عربة البوفيه عدد ٣٦ مقعد.

أما العربة «التوب vip» فتتكون من ٣٤ مقعد.

رابعا: العربات الإسباني تصنيع مصري ٢٤٢ عربة

الدرجة الأولى: عدد ٤٧ مقعد.

الدرجة الثانية: عدد ٦٤ مقعد.

خامسا: قطار تالجو الإسباني

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وهي 6 قطارات تصنيع إسباني، ومخطط أن يدخل الخدمة في ٢٠٢١، يتكون القطار الواحد من ١٤ عربة بالاضافة إلي الجرار والباور، ويستوعب ٤٨٠ راكبا.

درجة اولى ٢٨ مقعد عدد ٥ عربات بإجمالى ١٤٠ راكبا.

درجة ثانية ٤٢ مقعد عدد ٨ عربات بإجمالى ٣٤٠ راكبا.

بوفيه ٦ مقاعد مزوده بمقعد ذوى الاحتياجات الخاصة.

سادسا: العربات الروسية - المجرية

وتضم ١٣٠٠ عربة، تشمل الدرجة العادية ٨٨ مقعد، والدرجة الاولي ٤٧ مقعد، والدرجة الثانية ٦٦ مقعد.

عربة قطار توب VIP صيني مصري

عربة قطار تالجو درجة تانية مكيفة

عربة قطار تالجو درجة أولى

عربة قطار تالجو المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة

عربة قطار تالجو الإسباني

عربة قطار تالجو الإسباني

عربة قطار تالجو الإسباني

العربة الروسي من الداخل

عربة القطارات الفرنساوي

عربة نوم إسباني مصري