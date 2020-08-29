شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول أكاديمية دولية للتجميل وفنون تصفيف الشعر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، السبت، عبر تطبيق zoom، أول أكاديمية دولية للتجميل وفنون تصفيف الشعر.

وقال «الوكيل» خلال كلمته، إن الأكاديمية تعد خطوة إيجابية للأمام، وتحسن من القدرة التنافسية للعاملين بهذا المجال، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستضيف بجانب العلم اكتساب الخبرة للمتدربين.

وأضاف أن الأكاديمية ستخلق مزيدا من فرص العمل للشباب ممن هم قد يكون لهم الميول للعمل بالفن والتزيين، وتصفيف الشعر، كما سترفع من مستوى المهنة، مؤكدًا أنه في النهاية سيكون للأكاديمية عائد يفيد المجتمع بصفة عامة.

وقال سعيد طه، المشرف العام على شعبة التزيين والجمال لمصففى شعر السيدات والرجال وأدوات التجميل بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن 2700 محل كوافير فقط مرخصة في المحافظة وتعمل بسجل تجارى وبطاقة ضريبية ومسجلة في شعبة الغرفة، من بين أكثر من 10 آلاف محل على مستوى قطاعات الإسكندرية.