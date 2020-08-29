شكرا لقرائتكم خبر عن «قومى المرأة بالاسكندرية» يدشن المرحلة الثانية من «لأنى رجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر الفرع، المرحلة الثانية من حملة «لأنى رجل» للمساواة بين الجنسين، والتي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 29 وحتى 31 أغسطس الجارى.

وقالت «الشاذلي»، إن الحملة تضم 9 من شباب وحدة التطوع، جرى عقد اجتماع تنسيقي لهم السبت، لعرض خطة التنفيذ ثم قام فريق العمل بعمل لقاءات فردية وجماعية وجولات باماكن التجمعات، لنشر رسائل الحملة والتي تضم 10 موضوعات تتضمن دعم الرجل للمرأة في العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة في الأعمال المنزلية، والتعامل معها في العمل والدراسة باحترام، المشاركة في تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتها من التحرش وختان الإناث والزواج المبكر.

وأضافت، أن الحملة استهدفت في اليوم الأول 796 من الرجال والشباب والسيدات والأطفال، من خلال الجولات بنادي أعضاء هيئة التدريس ومركز شباب الأنفوشي وجولات حرة للشباب في المقاهي والكافيهات.

ولفتت «الشاذلي» إلى أن الحملة تستمر على مدار ثلاثة ايام، وتهدف إلى دمج الرجال في الدفاع عن قضايا المرأة، إيماناً بأن كلا الطرفين شريكان في المجتمع، فضلاً عن أن إشراك الرجال في القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التعرض للعدوى من فيروس كوفيد 19 أثناء الزيارات وتم توزيع كمامات ومطهرات على الشباب لاستخدامها اثناء فاعليات الحملة.

المجلس القومى للمرأة يدشن المرحلة الثانية من حملة لأنى رجل فى الاسكندرية

المجلس القومى للمرأة يدشن المرحلة الثانية من حملة لأنى رجل فى الاسكندرية

المجلس القومى للمرأة يدشن المرحلة الثانية من حملة لأنى رجل فى الاسكندرية

المجلس القومى للمرأة يدشن المرحلة الثانية من حملة لأنى رجل فى الاسكندرية