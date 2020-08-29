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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة : منحة كاملة بطب الاسكندرية لبائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل مع الشاب إبراهيم ، بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة ، مضيفا أن وزير التعليم العالى ، وافق على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية .
وتداول رواد موقع تويتر، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6 % حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه.
وقال ابراهيم بائع الفيرسكا خلال حواره مع أحد رواد أحد الشواطئ، أن اسمه إبراهيم عبد الناصر، ومن المقرر التحاقه بكلية طب بشرى العام الحالي ، وأنه قد حصل على مجموع 99.6 %، وخريج مدرسة 25 يناير بمحافظة الإسكندرية.
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