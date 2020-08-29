شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للقنوات المسيئة: ياريت تبقوا زينا فى مراعاة الله لكنكم تدمرون الشعوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رد واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى على كافة الشائعات التى يتم توجيهها للدولة المصرية، خاصة فى ملف الإصلاح والبناء، والذى قد يترتب عليه هدم بعض المنشآت ومنها المساجد، بحيث يصر القائمون على القنوات المسيئة للدولة المصرية، باتهام الدولة والرئيس السيسى، إلا أنه كان واضحا فى رده اليوم خلال الافتتاحات، بحيث رد قائلا:" ياريت تبقوا زينا فى مراعاة ربنا، ولكنكم تدمرون وتخربون الشعوب".

وقال الرئيس السيسى: "فيه ناس بتتكلم بشكل سلبى عن الإجراء، كان فيه 30 مسجد وتعديات أخرى ويقولوا بيهدوا مساجد ربنا، والله لا يرضى ربنا سبحانه وتعالى بس هما ميعرفهوش..ويقولوا بيهدوا جوامع ربنا، شوف المصريين، مضيفا "يا رب تبقوا زينا فى أن انتوا تعملوا حساب ربنا انتوا بتخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الأمم وتضيعوها، جايين تتكلموا علينا لما بنبنى ونعمر هو ده المنظر اللى كنا بنتعاير بيه ويقول شوف المصريين وشوف فقرهم وخيبتهم عاملة إزاي".