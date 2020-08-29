شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مرشح «مستقبل وطن» لـ«الشيوخ» خلال مؤتمر انتخابي بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي، مساء السبت، عصام بركات، مرشح حزب «مستقبل وطن» لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ على المقعد الفردي دائرة محافظة أسيوط، الذي كان مقررًا أن يخوض جولة الإعادة في 8 و9 سبتمبر المقبل.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، في تصريحات صحفية، السبت، إن «بركات» أصيب بوعكة صحية شديدة خلال المؤتمر الانتخابي بمركز البداري، مشيرًا إلى أنه تم نقله على إثرها إلى مستشفى البداري المركزي، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية حادة.

وأوضح «عمر» أنه يتم الآن إنهاء الإجراءات اللازمة لدفن المتوفى في مسقط رأسه بمركز أبنوب.