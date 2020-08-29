شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المياه لصفط اللبن وكفرطهرمس والطوابق ونهايات فيصل والهرم بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن إنتهاء اعمال الإصلاح للخط 1000 مم بمنطقة ناهيا، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة فى صفط اللبن وكفرطهرمس والطوابق و نهايات فيصل والهرم وغيرها. وأوضحت الشركة أنه تم إعادة ضخ المياه بالشبكات وجارى التحميل تدريجيا للوصول إلى الضغوط المطلوبة والطبيعية، لجميع المناطق المتأثرة. وأعربت الشركة عن أسفها لتأخر الإصلاح نظرا العطل الجسيم الخارج عن إرادتها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة المياه لصفط اللبن وكفرطهرمس والطوابق ونهايات فيصل والهرم بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.