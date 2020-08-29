شكرا لقرائتكم خبر عن كليات الحقوق تشارك في تأسيس المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرم نادي قضاة مصر بروتوكول تعاون بين كل من كليات الحقوق بجامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية، ولجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية، وكذلك كلية الشريعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، يتم بموجبه تأسيس دورية علمية قانونية محكمة إلكترونية.

تهدف المجلة إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي ووفقاً للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

كما تم إطلاق موقع الكتروني حديثا تم إطلاقه على محركات البحث في شهر يونيو ٢٠٢٠، رابط المجلة الذي عن طريقه يمكن الوصول إليها هو: https://ijdjl.journals.ekb.eg/، وذلك من خلال التعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

ويترأس مجلس إدارة المجلة المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر بصفته.

وتشكلت هيئة تحرير للمجلة برئاسة المستشار الدكتور فهر عبدالعظيم عمارة، وعضوية كل من: الدكتور السید عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبقو الأستاذ الدكتور محمد صافی وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

والمستشار الدكتورمحمد هانی الغنام والأستاذ الدكتور حسن عبدالحمید والأستاذ الدكتور أشرف جابر والأستاذ الدكتور عبدالمنعم زمزم والأستاذ الدکتور ولید الشناوی والأستاذ الدکتـور جـابر عبدالهادی والدکتوراسماعیل سلیم.

وتشكلت للمجلة هيئة تحرير دولية من كل من: البروفیسور دومينيك روسو نائب عميد كلية القانون جامعة السربون بفرنسا ورئيس المحكمة الدستورية العليا بإمارة أندورا شمال فرنسا، والبروفیسور بیارن ميلكيفيك والبروفیسور تشارلز إیمانویل کوتیه الأستاذين بكلية القانون جامعة لافال بكندا. كما قد تأسس للمجلة مجلساً علمياً من أفضل فقهاء القانون ليتولي أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر.

وتشكلت سكرتارية المجلة من كل من المستشار أحمد عبدالعظيم الجمل والمستشار خالد سند ليلة.

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وقدمت أسرة تحرير المجلة دعوة إلى كل الباحثين في القانون أيا كان عملهم أو موطنهم التفضل بزيارة موقع المجلة والتسجيل عليه للاستفادة بما سوف ينشر عليه من أبحاث قيمة تقدمها المجلة مجانا لخدمة علم القانون والباحثين والدارسين.

التواصل والاستفسار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلة وهو: [email protected]