شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق جزئي لشارع البستان بالشيخ زايد لمدة 4 أيام بدءًا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، السبت، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعى بشارع البستان بالحى الخامس بمدينة الشيخ زايد، بغلق الشارع جزئيًا بالاتجاهين أمام المجاورة رقم (2-3-4-5)، لمدة 4 أيام ابتداءً من الأحد 30/8/2020، حتى الأربعاء 2/9/2020، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة الـ 12 منتصف الليل وتنتهى في الـ 6 صباحًا، طوال المدة المقررة للأعمال دون تعطيل لحركة المرور.

وأهابت محافظة الجيزة، في تصريحات صحفية، السبت، بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتفادي التكدسات بمحيط منطقة العمل.