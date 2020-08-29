شكرا لقرائتكم خبر عن السجيني: «كنت بسمع عن مشروع المحمودية منذ كنت في المدرسة من 40 عامًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان يسمع عن مشروع المحمودية الذي تم افتتاحه اليوم، منذ أن كان في المدرسة قبل 40 عامًا.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع المحمودية يمكن أن يقال عليه أنه نموذجي، ويوفر إيرادات كبيرة للدولة باستغلال الأراضي غير المستغلة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي طمأن أصحاب المخالفات بأن الدولة لن تجور على أحد، مشيرا إلى أن الشعب المصري من أرقى الشعوب.
وأضاف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رسائل الرئيس السيسي في ملف مخالفات البناء مبشرة.
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