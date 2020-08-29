شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق جزئي لطريقي «الفيوم والإسكندرية الصحراوي» 4 أيام بدءًا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، السبت، قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ قطع عرضي بطريق الفيوم وطريق الإسكندرية الصحراوي لتوصيل كابلات كهرباء بمحاور ميدان الرماية خاص بمشروع تطوير طريق الفيوم.

وقالت المحافظة في تصريحات صحفية، السبت، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لطريق الفيوم وطريق الإسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية لتوصيل كابلات كهرباء وذلك لمدة «٤ ايام» ابتداء من يوم الأحد الموافق 30/8/2020 حتى الأربعاء الموافق 2/9/2020، على أن تكون الأعمال بدءا من الساعة 12 منتصف الليل حتى 6 صباحًا، دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة على أن يتم رد الشيء لأصله فور الانتهاء من الأعمال .

وناشدت محافظة الجيزة قائدي المركبات التعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالتعليمات المرورية وسوف تقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بالموقع.