شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة طبية لعلاج أمراض العيون في 15 قرية بسوهاج مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بمحافظة سوهاج، السبت، أعمال قافلة طبية لعلاج أمراض العيون والشبكية بالمجان في 15 قرية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير معيشة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم .

وقال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية، إن القافلة التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء 8 سبتمبر المقبل، يجرى تنفيذها ضمن فعاليات مبادرة «طاقة نور» بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة بالمحافظة، موجها أجهزة المحافظة بتقديم الدعم الكامل للقافلة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتقديم الخدمات المختلفة لهم من كشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان، مع تطبيق لكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وأشاد المحافظ بالمبادرة والقائمين عليها، وبأهمية دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة والمحافظة، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى أن القافلة بدأت أعمالها بقريتى برخيل والحرجة قبلي بمركز البلينا، وستتواصل أعمالها بعد ذلك حسب الجدول الزمنى الموضوع لها في قرى «أبوبكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعنيبس، ونزلة علي» بمركز جهينة، و«بني حرب، والصفيحة، والشيخ رحومة» بمركز طهطا، و«بناويط» بمركز المراغة، و«فاوجلي، والفراسية» بمركز ساقلتة، و«أم دومة، والقرية بالدوير، والحسامدة» بمركز طما.