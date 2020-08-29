أستاذ علوم سياسية يؤكد الدولة المصرية قادرة على تحقيق مطالب المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الدولة المصرية أصبحت قوية وقادرة على تحقيق مطالب المواطنين من توصيل الخدمات والمرافق ، مشيرا الى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تم انفاق 1.3 تريليون جنيه على مشروعات قطاع الصرف الصحى ، بخلاف المشروعات الأخرى فى قطاعات الاسكان والطرق والبنية التحتية .
وأضاف سنجر، خلال برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد ، تيقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن الرئيس السيسى يهتم بكل كبيرة وصغيرة، فى المشروعات الصغيرة أو الكبيرة ، سواء مع المسؤلين أو الجهات المنفذة لدرجة أنه زار أحد المواقع وانتقد عدم ارتداء العمال كمامات ، مشددا على أن مصر يقودها فى الوقت الراهن رئيس دولة قوى يحقق الإنجازات في أوقات قياسية .
يشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، افتتح اليوم السبت مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.
وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.
وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.
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