شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الموظفين في مكاتب البريد على التعامل مع بوابة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه تم إطلاق مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد وهي كانت عبارة عن منصة بها خدمات حكومية مرقمنة، وبدأت تلك الخدمات تتعاقب حتى وصلت 155 خدمة بنهاية 2019، كما تم بوابة مصر الرقمية وهي تحمل مجموعة خدمات، ثم ستتوالي الخدمات في الفترة القادمة، وهي عبارة عن 3 حزمات، خاصة بخدمات التموين وتراخيص المركبات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، ويمكن أن يطلع المواطن على مخالفاته وتسديدها والتأمين الإجباري، بالإضافة إلى خدمات التوثيق ورفع الدعاوى المدنية وهي خاصة بالمحاميين.

Advertisements

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc، أن المنصة مؤمنة بالكامل حتى لا يحدث بها تلاعب، وبيانات المواطنين مؤمنة بأحداث تقنيات الأمن الفيدرالي والحفاظ على الخصوصية، مشيرا إلى أن سيتم استقبال المواطنين الذي لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا وسيتم مساعدة المواطن على ذلك من قبل الموظفين، وسيتم البدء بـ 50 مكتب بشكل مبدأي لتقديم تلك الخدمة، موضحا أنه يتم تدريب الموظفين في مكاتب البريد على التعامل مع بوابة مصر الرقمية

وأوضح أنه سيكون هناك مركز اتصال ورقم ساخن، ويستطيع المواطن أن يستفسر عن كل الخدمات هاتفيا، وأن ذلك نقلة نوعية للطريقة التي تقدم بها الخدمات للمواطن المصري، خاصة وأن الفترات السابقة كان هناك مشقة كبيرة في الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن أكثر حزم يتم الإقبال عليها هي حزم التموين، بالإضافة إلى حزمة التوثيق