شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم دورة "أون لاين" لتنمية المهارات اللغوية والأسلوبية للأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم السبت، فعاليات الأسبوع الأول لدورة تنمية المهارات اللغوية والأسلوبية، والتى تنظمها وزارة الأوقاف، في إطار اهتمامها باللغة العربية وأهميتها في تحقيق التواصل المجتمعي لأئمة الأوقاف، عبر تقنية الفيديو.

وحاضر فى الدورة اليوم كل من: الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، والدكتور أحمد بهى الدين أستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان و نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب .

وتضمنت محاضرات اليوم مناقشات حول الثقافة العربية والتعرف على فنونها ومحاولة الاستفادة من فنون الثقافة والأدب ، والاطلاع على العلوم الحديثة بوسائلها المختلفة لتعزيز الهوية والقيم المصرية ، مما يكسب الأئمة والدعاة المهارات اللغوية التي تحقق أفضل الوسائل للتواصل المجتمعي من خلال اللغة العربية وهي المنظومة الأساسية للتواصل ، كما اشتملت المحاضرات على مناقشات حول كتاب : فن الإلقاء للراحل عبد الوارث عسر .

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وافتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى وقت سابق من دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية لـ (50) متدربًا من الأئمة والإداريين من محافظة شمال سيناء، والتى استمرت حتى الثلاثاء 25 أغسطس الجارى بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر , بحضور الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدرسات العليا الأسبق وعدد من قيادات الوزارة بمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي، والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذه الدورة أعدت خصيصًا للأئمة والإداريين من محافظة شمال سيناء والمقيمين بها , وهدفنا من ذلك هو أننا نعمل على الاهتمام بالقيادات في المناطق الحدودية , سواء أكانوا ممن نشأوا بها أم ممن أقاموا بها إقامة ثابتة , موجهًا معاليه باغتنام هذه الفرصة والحرص على تحقيق الكفاءة والمهارة , لأن الكفاءة هي المعيار الوحيد والشرط الرئيس لتولي أي عمل قيادي , ولنا في هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم) القدوة الحسنة , فعندما هاجر (صلى الله عليه وسلم) استأجر عبد الله بن أريقط وكان مشركًا ليكون دليلًا له في الطريق , مع أن هناك من المسلمين من هاجر قبله ومن هاجر بعده , ومع ذلك استأجر المشرك لعامل الكفاءة والخبرة , والمراد هنا الكفاءة المهنية والكفاءة الإدارية , فعليكم أن تنموا هذه المهارات والخبرات مهنيًّا وإداريًّا.