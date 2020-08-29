فيديو.. أستاذ مساعد بـ"إعلام القاهرة" عن فضيحة التلفزيون القطرى: مهزلة وعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن إساءة مذيع نشرة الأخبار بتليفزيون قطر الرسمي إلى البطريرك اللبنانى بشارة الراعى، مهزلة وعار على الإعلام، حيث أخطأ مذيع يدعى هيثم البلوشى فى نطق الألقاب الدينية لأسماء شخصيات وعلماء مسيحية لبنانية، ونطقها على الهواء بمصطلحات تحتوى على إهانة لعلماء الدين المسيحى.
وأضافت أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن ما فعله مذيع نشرة الأخبار بالتليفزيون القطرى ليس مهنية إعلامية، رغم أن تلك القنوات القطرية تدعى أنهم مهنيين إلا أنهم فى الحقيقة بعيدين عن المهنية.
ولفتت أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن ما وقع فيه مذيع نشرة الأخبار بالتليفزيون القطرى خطأ غير مقبول تماما، وكان ينبغي على فريق الكنترول أن يصحح له هذا الأمر ولكن هذا لم يحدث.
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