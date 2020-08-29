شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يشكر مجلس "العامري" ويؤكد على لم الشمل وتفعيل اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للاطباء البيطريين، أشكر الجمعية العمومية وكل طبيب وطبيبة تجشموا عناء للمشاركة بالانتخابات فى يوم عمل ورغم ظروفهم الشخصية، وشاركوا مشاركة ايجابية وقدموا الاستحقاق الانتخابى، كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام للزملاء الذين قاموا بالمشاركة فى العملية الانتخابية، وكل الشكر للزملاء الذين قاموا على العملية الانتخابية بداية من لجنة تلقى الطلبات برئاسة دكتور أشرف قاسم، ولجنة الاشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور البدى أحمد ضيف وكيل مجلس النقابة، وكل أعضاء اللجنتين.

وأضاف سليم، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين،: كل الشكر للمجلس السابق، رغم أننى أرى أنه لا يمكن وصفه بأنه مجلس سابق، فجميعنا فى مركب واحد، وسنكمل سويا، لا أحد يعمل وحيدا، فالخبرات التى تكونت لدى الزملاء الذين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات، لابد أن يستكملوا المسيرة معنا، سواء من داخل المجلس أو خارجه، كما اتقدم بكل الشكر لأخى وصديقى النقيب العام السابق الدكتور خالد العامرى، فهو ليس سابق، فهو نقيب، وسيظل فى قلبى وبجوارى، ومتأكد أنه سيكون داعما ومساندا بكل قوة لنا فى كل خطوة لتحقيق أهدافنا، ووضع مهنتنا فى مكانة لائقة وسط مجتمعنا وسط جمهورية مصر العربية، لدعم اقتصادنا الوطنى، والرقى وبناء مصرنا الحبيبة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

Advertisements

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن أهم أهداف المجلس فى المرحلة القادمة هى لم الشمل، فكلنا فى مركب واحد ووطن واحد، ومهنة واحدة، وبالتالى لابد من العمل يد بيد، والتعاون، كما أنه ليس هناك تضاد بين الجهات التنفيذية والنقابة، فلابد أن نتحد ونتوافق، لتحقيق أهدافنا جميعا، بالإضافة إلى تفعيل اللجان، حيث انبثقت كثير من اللجان عن المجلس السابق، وأشد على يد أعضائى أن يتم تفعيلها أكثر وأكثر لنصل إلى المرجو منها خلال الفترة القادمة، وأدعوا الجميع أن يشاركوا النقابة خلال الفترة المقبلة للتعاون لصالح الوطن والمهنة.