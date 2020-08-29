شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مهمة فى رسائل السيسى خلال افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم"تلفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة استعرض فيها أبرز الأرقام والقراءات والرسائل التي جاءت اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدة مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية.

واستعرض الزميلان شروق وجدى وتامر إسماعيل أبرز الرسائل التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إرسالها للمصريين من خلال حديثه على هامش الافتتاح اليوم، حيث قال أنا مش هبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة.



تامر إسماعيل وشروق وجدى

وقال الزميل تامر إسماعيل إن مشروع محور المحمودية تكلف 5.5 مليار جنيه وتم الانتهاء منه لخدمة المواطن المصرى، حيث أن 40% من سكان محافظة الإسكندرية يعيشون في نطاق المحور، وهو ما يعود بالنفع عليهم بشكل مباشر.

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كما أضاف تامر إسماعيل خلال التغطية الخاصة أن مشروع المحور تنموى في المقام الأول حيث نتج عنه العديد من المشاريع الأخرى الفرعية والتي تخدم المواطن المصرى في المقام الأول.

وتم الانتهاء من مشروع محور المحمودية بطول 21 كيلو مترًا، بدءً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقًا حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

وخدم المشروع 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية ومستوى اجتماعي متوسط، وكذلك نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي.

بالإضافة إلى عمل 14 نقطة تنموية لخدمة الأهالي تشمل دور عبادة وساحات شعبية ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام، كما يضم المحور نحو 14 مسجدًا جديدا تصل مساحة كل مسجد فيها إلى ما يزيد عن 1000 متر، وتضم المساجد قاعات للعزاء والأفراح.



تامر إسماعيل وشروق وجدى

كما يتخلل مشروع شريان الأمل 25 محور عرضي لربط المحور بالأحياء الداخلية، للخروج من أزمة المدينة المرورية، ويأتي عرض المحور ما بين 80 و120 مترًا، ويسع المحور الجديد من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام، كما شهد المشروع إقامة عدد من كباري المشاه وعددها 14 كوبري، بطول محور المحمودية، حيث أطلق عليها أسماء شهداء الجيش والشرطة.