بعد زيادة الإصابات.. الصحة تعلن إعادة إحياء خطة التعايش مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعادة تفعيل خطة التعايش مع فيروس كورونا، بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية بتجاوزها 200 حالة يوميًا وسط تخوف من حدوث موجة ثانية للفيروس.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والمستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، إنه سيتم اعادة تفعيل خطة التعايش مع فيروس كورونا بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات بالشوارع والمواصلات العامة ومخاطبة وزارة الداخلية لتطبيق القانون على المخالفين لهذه الإجراءات.

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وأوضح أن هذه الإجراءات ستطبق بشكل حاسم في المؤسسات والشركات والمصانع ووسائل النقل، والمناشدة بتنفيذها في هذه الجهات والأماكن من ارتداء الكمامات وترك مسافات بين العاملين واتباع اجراءات التباعد الاجتماعي والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت العامة، ومراجعة بند العقوبات لرفع وعي المواطنين وتفعيل دور الكمائن الشرطية في هذا الاتجاه.

وأضاف "مجاهد" ان الخطة تتضمن تزويد التوعية بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، من خلال حملات اعلانية وتوعوية على وسائل الإعلام، وزيادة وتيرة العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة خاصة مبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الامراض المزمنة خاصة أنهم الأكثر في اعداد الوفيات بكورونا.

وقال إن الخطة تتضمن مراجعة الإجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد،، وتدريب الاطقم الطبية على مهارات الرعاية المركزة ومكافحة العدوى وبروتوكولات علاج كورونا.​