إعلان نتيجة انتخابات البيطريين.. و"خالد سليم" نقيبًا عامًا للنقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، فوز الدكتور خالد سليم، بمنصب النقيب العام، بعدد أصوات 2432 صوتًا، مقابل 2171 للدكتور خالد العامري، النقيب العام السابق، و1329 صوتًا للدكتور عبدالعزيز الجوهري، موضحًا أن إجمالي الحضور بلغ 10 آلاف و192 صوتًا، من بينهم 9925 صوتًا صحيحًا، و267 باطلًا.

وأوضح البدري، في المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي 2020، أنه على منصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فاز الدكتور محمد عفيفي سيف 2533 صوتًا، الدكتورة نبيلة البطراوي 2003 أصوات، والدكتورة شيرين ذكي 1928 صوتًا، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوتًا، والدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوتًا، والدكتور أحمد طنطاوي 2337 صوتًا.

أما نتائج القطاعات الستة، فقال البدري: "فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف 418 صوتًا، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البنداري 784 صوتًا، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك 1194 صوتًا، وشرق الدلتا الدكتور محمد حجازي 1598 صوتًا، وشمال الوجه القبلي الدكتور أيمن حلمي 465 صوتًا، وجنوب الوجه القبلي الدكتور أحمد خيري 1166 صوتًا.