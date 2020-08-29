إحالة 5 عاطلين للمفتي لاتهامهم بقتل مالك محل مجوهرات وآخرين بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة 5 متهمين، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بالقتل العمد والسرقة والبلطجة، وحددت المحكمة جلسة 29 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حمدي أحمد، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهشام عبدالمجيد محمود ومجدي عبدالغفار، وسكرتارية طارق فتحي.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، وسرقة كميات من الذهب، وتأليف تشكيل عصابي في عام 2014، وقتل مالك محل مجوهرات بمنشأة ناصر، وآخرين كانوا بصحبته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
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