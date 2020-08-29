مصر | بأمر النائب العام.. حبس المتهم بقتل 3 من أقاربه بكفر الدوار

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بأمر النائب العام.. حبس المتهم بقتل 3 من أقاربه بكفر الدوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس متهم احتياطيًّا لاتهامه بقتل ثلاثة من ذويه بدائرة قسم كفر الدوار.

تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «مباحث قسم شرطة كفر الدوار» بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة وطفلين منحورة أعناقهم، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرتهم في عقار بـ(عزبة عثمان) بدائرة القسم، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على الجثامين الثلاثة.

وسألت «النيابة العامة» والدة المتوفاة وعمها اللذين أكدا وجودَ خلافاتٍ دائمة بين المجني عليها وأهل زوجها.

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وقد أكدت تحريات الشرطة أن مرتكب الواقعة هو نجل عم المجني عليها، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه لاستجوابه، والذي أرشد الشرطة خلال ضبطه عن سلاح الجريمة (سكين)، الذي عُثر عالقًا به آثار دموية، كما عُثر على (سلسلة فضية) بمسرح الجريمة أقرَّ المتهم أنها مِلكه، وأنه فقدها خلال ارتكابه الواقعة.

هذا، وقد أقرَّ المتهم في تحقيقات «النيابة العامة» بارتكابه الواقعة وقتله المجني عليهم الثلاثة إثرَ مشادَّة بينه وبين المجني عليها لمحاولته التعدي عليها، إذ قتلها وقتل نجلَيْها بعدما رأياه يرتكب جريمته، وقد أجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكاب جريمته خلال معاينة تصويرية أجرتها «النيابة العامة» بمسرح الجريمة.

وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستدعت عددًا من الشهود لسماع أقوالهم، وأرسلت إلى «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» كاميراتِ مراقبة خاصة بحانوت مطلٍّ على العقار محل الجريمة؛ لتفريغه بيانًا لما فيه من لقطات تُفيد التحقيقات، وكذا أرسلت «النيابة العامة» سلاح الجريمة وملابس المتهم إلى «مصلحة الطب الشرعي» بيانًا لما قد يكون عالقًا بها من آثار بيولوجية خاصة بأحد المجني عليهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.