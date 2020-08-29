مصر | إحالة 5 متهمين بالقتل العمد والسرقة والبلطجة إلى المفتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة 5 متهمين بالقتل العمد والسرقة والبلطجة إلى المفتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، إحالة 5 متهمين من عناصر تشكيل عصابي، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بالقتل العمد والسرقة والبلطجة، في سطو مسلح بمنطقة منشأة ناصر، عام 2014.

وحددت المحكمة، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين بعد ورود رأي فضيلة المفتي، وللحكم على 5 آخرين لم يشملهم قرار الإحالة للمفتي.

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وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حمدي أحمد، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهشام عبد المجيد محمود ومجدي عبد الغفار، وسكرتارية طارق فتحي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، وسرقة كميات من الذهب، وتأليف تشكيل عصابي، ومن بين الضحايا في الحادث كان مالك محل مجوهرات بمنشأة ناصر، وآخرين كانوا بصحبته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقهم القرار المتقدم.