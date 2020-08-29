أخبار مصر | فائز بعضوية مجلس البيطريين: مهنتنا تعيش على قوانين قديمة جدا

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فائز بعضوية مجلس البيطريين: مهنتنا تعيش على قوانين قديمة جدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عفيفى سيف، الفائز بأعلى الأصوات لعضوية مجلس النقابة العامة فوق 15 عاما، خلال السنوات الماضية أكثر شئء كنت أطالب به هو المشاركة بكثافة من الأطباء البيطريين، لجعل المهنة أفضل، والحشد الذى شهده هذا العام جميعنا سعداء به، حيث أن اهتمام الأعضاء بالمهنة هو ما يجعل مجلس النقابة يجعل لهم حساب، ومقابل ذلك فوزى بأعلى الأصوات ألقى على عاتقى مسئولية كبيرة جدا، وأمال كبيرة جدا.

وأشار عفيفي، إلي أنه خلال الأربعة سنوات المقبلة ستكون المنهجية العلمية قائمة على تحليل الأمور، ومعرفة أسباب القصور هى الأساس، ولن نكون رد فعل بل سنكون الفعل فى أى قضية مهنية قائمة، فمهنتنا تعيش على قوانين قديمة جدا ولوائح لا تمكنا من العمل، سواء العمل النقابى، أو الجانب المهنى البيطرى، وهو أحد أولويات عملنا خلال الفترة المقبلة.

هذا وفاز على منصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف 2533 صوت، الدكتورة نبيلة البطراوى 2003 صوت، والدكتورة شيرين ذكى 1928 صوت، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوت، والدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوت، والدكتور أحمد طنطاوى 2337 صوت.

أما نتائج القطاعات الستة، فقال البدرى،: فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف 418 صوت، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البندارى 784 صوت، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك 1194 صوت، وشرق الدلتا الدكتور محمد حجازى 1598 صوت، وشمال الوجه القبلى الدكتور أيمن حلمى 465 صوت، وجنوب الوجه القبلى الدكتور أحمد خيرى 1166 صوت.