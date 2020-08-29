أخبار مصر | الوفد: التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الأمن الغذائي المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الأمن الغذائي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن التعديات على الأراضي الزراعية أمر في غاية الخطورة على مستقبل الدولة المصرية ومعادلة الأمن الغذائي، ويجب الانتباه لذلك واتخاذ ما يلزم لوقف تلك التعديات.

وأضافت أمل رمزي، في بيان، اليوم، أن أخطر ما يواجه الدولة المصرية هو محاولات الهدم من الداخل دون وعي أو قصد من جانب المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن الزراعة هي الأساس لأي عملية تنمية اقتصادية وتجارية، مطالبة بضرورة التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة ومنع أي تعديات على الأراضي الحالية في جميع المحافظات من أجل زيادة الرقعة الزراعية.

وأوضحت أمل رمزي، أن مصر بحاجة إلى زيادة رقعتها الزراعية وليس تناقصها وخاصة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان سنويا الأمر الذي يضيف مزيد من أعباء وطالب توفير الغذاء الكافي للمواطنين.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة فرض القانون بكل حسم من قبل الأجهزة التنفيذية بالدولة لمنع تلك التجاوزات في إطار الحرص على الأمن الغذائي المصري وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 20 حالة جديدة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.