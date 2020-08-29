أخبار مصر | برلمانية: الدولة تعمل في صمت.. والواقع خير دليل على الإنجازات

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: الدولة تعمل في صمت.. والواقع خير دليل على الإنجازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات فى محافظة الاسكندرية، مؤكدة أن أهم ما يميز أجهزة الدولة المصرية على المستويات كافة، حاليًا، هو العمل في صمت، وترك الأفعال تتحدث على أرض الواقع.

وقالت درويش، في بيان، إنه ولأول مرة منذ عقود، هناك خطط واضحة المعالم، تركز في الأساس على المواطن، وتوفير حياة كريمة، حيث يجري التنفيذ بناءً على آليات وإجراءات صارمة لضمان الدقة والسرعة معًا في إنجاز المشروعات، والتي بدأ أثرها ينعكس على الجميع.

ولفتت إلى أن هناك من يحاول التقليل من أي إنجاز يتم بإظهار والتركيز على السلبيات فقط، إلا أن الحكومة تسير هى الأخرى على درب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في البحث عن المشكلات التي تُثار وإيجاد حلول جذرية لها، دون الانزلاق إلى أمور فرعية يسعى لها البعض من أصحاب المصالح والأجندات الخاصة.

وأشارت إلى أن هناك أزمات لا يمكن لأحد أن ينكرها، ولا يوجد بلد ليس به مشكلات، لكن المهم هو البحث عن الآلية التي يمكن بها حل المشكلة، حتى لا يتم إعطاء فرصة لأعداء الوطن لاستغلال ذلك في التحريض وتزييف الحقائق.

ونوهت بأن شهادات المؤسسات الدولية، والتي لا تجامل أحد، خير دليل على المجهود المبذول في سبيل بناء دولة عصرية، بعيدًا عن الشعارات الزائفة التي كانت تردد على مدار عقود دون نتيجة على أرض الواقع.

Advertisements

إقرأ أيضًا.. أخر تطورات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 20 حالة جديدة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.