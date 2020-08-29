أخبار مصر | عضو مجلس النقابة: الطب البيطرى والمنظومة الزراعية أمن قومى لمصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس النقابة: الطب البيطرى والمنظومة الزراعية أمن قومى لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد القرش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، علي أن الانتخابات الأخيرة لم تحدث على مدار سنوات كثيرة، حيث شارك بها أكثر من 10 آلاف مُشارك، لاختيار من يمثلهم ويساعد فى تحقيق طموحاتهم، وتنمية مهنة الطب البيطرى، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التى وضعتها الدولة، حيث تولى الدولة اهتمام كبير للتنمية الزراعية، والثروة الحيوانية، والإنتاج الحيوانى، والنظرة لهذا الملف ليس فقط باقتصاد يمثل 40% من القوى العاملة المباشرة وغير المباشرة.

وأشار القرش إلي أن حجم الاستثمارات تعادل 20% من إجمالى الاستثمارات الكلية للدولة، و25% من إجمالى الصادرات السلعية للعالم من المنظومة الزراعية، بل الطب البيطرى والمنظومة الزراعية، يمثل أمن قومى لمصر.

هذا وفاز على منصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف 2533 صوت، الدكتورة نبيلة البطراوى 2003 صوت، والدكتورة شيرين ذكى 1928 صوت، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوت، والدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوت، والدكتور أحمد طنطاوى 2337 صوت.

أما نتائج القطاعات الستة، فقال البدرى،: فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف 418 صوت، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البندارى 784 صوت، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك 1194 صوت، وشرق الدلتا الدكتور محمد حجازى 1598 صوت، وشمال الوجه القبلى الدكتور أيمن حلمى 465 صوت، وجنوب الوجه القبلى الدكتور أحمد خيرى 1166 صوت.