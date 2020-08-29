أخبار مصر | غدا.. وزير الخارجية يلتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير الخارجية يلتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الأحد، مع ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة.

وكانت قد وصلت الجمعة، ستيفاني ويليامز، إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام.

حيث من المقرر أن تلتقى وليامز، خلالها مع عدد من المسئولين المصريين من الجهات المعنية بالشأن الليبي لمناقشة تطورات الأزمة الليبية وسبل دفع العملية السياسية هناك.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية فى ليبيا، المنددة بالظروف المعيشية المتدهورة، والفساد المستشرى فى البلاد التى تعانى ويلات النزاعات المسلحة، والمطالبة برحيل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنهية ولايتها، وميليشياته، والمرتزقة المسلحين الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا للاقتتال، ومعاونة ميليشيات السراج فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى.