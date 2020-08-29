أخبار مصر | لجنة انتخابات البيطريين: نشكر الهيئات القضائية على المجهود الذى بذلوه

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة انتخابات البيطريين: نشكر الهيئات القضائية على المجهود الذى بذلوه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور البدرى أحمد ضيف، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، الشكر لأعضاء لجنة الانتخابات، لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية من مارس الماضى، وحتى إعلان نتائج الانتخابات، وأعضاء مجلس النقابة السابق برئاسة الدكتور خالد العامرى، لما بذلوه من جهود لرفعة شأن المهنة، سواء من شراء مقرات، واجتماعات وندوات، مضيفا: حقيقة المجلس السابق حقق أمور كان من الصعب تنفيذها خلال الـ20 سنة الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى لعام 2020: كما سنشكر المجلس الجديد بقيادة الدكتور خالد سليم لاستكمال المسيرة لرفعة شأن المهنة والطبيب البيطرى، ولا ننسى شكر الهيئات القضائية، على المجهود الذى بذلوه لاخراج العملية الانتخابية بالشكل المُشرف هذا، فقد كان عرس انتخابى تاريخى، شهد حضور مكثف لم تشهده النقابة خلال الفترات الماضية، بدون مشاكل فى جميع اللجان، مما يعكس صورة إيجابية للجهات المسئولة فى مصر عن الطب البيطرى.

,قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للاطباء البيطريين، أشكر الجمعية العمومية وكل طبيب وطبيبة تجشموا عناء للمشاركة بالانتخابات فى يوم عمل ورغم ظروفهم الشخصية، وشاركوا مشاركة ايجابية وقدموا الاستحقاق الانتخابى، كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام للزملاء الذين قاموا بالمشاركة فى العملية الانتخابية، وكل الشكر للزملاء الذين قاموا على العملية الانتخابية بداية من لجنة تلقى الطلبات برئاسة دكتور أشرف قاسم، ولجنة الاشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور البدى أحمد ضيف وكيل مجلس النقابة، وكل أعضاء اللجنتين.

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وأضاف سليم،: كل الشكر للمجلس السابق، رغم أننى أرى أنه لا يمكن وصفه بأنه مجلس سابق، فجميعنا فى مركب واحد، وسنكمل سويا، لا أحد يعمل وحيدا، فالخبرات التى تكونت لدى الزملاء الذين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات، لابد أن يستكملوا المسيرة معنا، سواء من داخل المجلس أو خارجه، كما اتقدم بكل الشكر لأخى وصديقى النقيب العام السابق الدكتور خالد العامرى، فهو ليس سابق، فهو نقيب، وسيظل فى قلبى وبجوارى، ومتأكد أنه سيكون داعما ومساندا بكل قوة لنا فى كل خطوة لتحقيق أهدافنا، ووضع مهنتنا فى مكانة لائقة وسط مجتمعنا وسط جمهورية مصر العربية، لدعم اقتصادنا الوطنى، والرقى وبناء مصرنا الحبيبة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن أهم أهداف المجلس فى المرحلة القادمة هى لم الشمل، فكلنا فى مركب واحد ووطن واحد، ومهنة واحدة، وبالتالى لابد من العمل يد بيد، والتعاون، كما أنه ليس هناك تضاد بين الجهات التنفيذية والنقابة، فلابد أن نتحد ونتوافق، لتحقيق أهدافنا جميعا، بالإضافة إلى تفعيل اللجان، حيث انبثقت كثير من اللجان عن المجلس السابق، وأشد على يد أعضائى أن يتم تفعيلها أكثر وأكثر لنصل إلى المرجو منها خلال الفترة القادمة، وأدعوا الجميع أن يشاركوا النقابة خلال الفترة المقبلة للتعاون لصالح الوطن والمهنة.

هذا وفاز على منصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فاز كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف 2533 صوت، الدكتورة نبيلة البطراوى 2003 صوت، والدكتورة شيرين ذكى 1928 صوت، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوت، والدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوت، والدكتور أحمد طنطاوى 2337 صوت.

أما نتائج القطاعات الستة، فقال البدرى،: فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف 418 صوت، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البندارى 784 صوت، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك 1194 صوت، وشرق الدلتا الدكتور محمد حجازى 1598 صوت، وشمال الوجه القبلى الدكتور أيمن حلمى 465 صوت، وجنوب الوجه القبلى الدكتور أحمد خيرى 1166 صوت.