أخبار مصر | مصارد تكشف موعد البدء في عمل معاينات وتركيب العدادات الكودية

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصارد تكشف موعد البدء في عمل معاينات وتركيب العدادات الكودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موعد البدء في عمل معاينات وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.

وقالت المصادر، إن الوزارة قررت البدء في إجراءات التركيب في اليوم التالي من انتهاء مهلة التقديم 30 سبتمبر القادم، ليكون أول معاينة من يوم 1 أكتوبر القادم، وأن شركات التوزيع تقوم الآن بفرز الأوراق التي تقدمت حتى الآن وتخطت نصف مليون طلب ومتوقع أن ترتفع في نهاية المهلة لأكثر من 700 ألف طلب.

في سياق آخر، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير الشبكات بلغت 76 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

وقال "حمزة"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هناك 24 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال السنوات الماضية.

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ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على دقة حسابات فواتير الكهرباء، مضيفا: قمنا بوضع حلول للقضاء على المشكلة نهائيا من خلال برنامج القراءة الموحد، متابعا، تم تركيب 9 مليون عداد مسبوق الدفع في جميع محافظات الجمهورية.

في سياق آخر، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.

وجاء مشروع القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".