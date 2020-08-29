أخبار مصر | أمهات مصر يناشدن بمنح الطالب الراسب إعفاء سنة من دفع رسوم رسوبه

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمهات مصر يناشدن بمنح الطالب الراسب إعفاء سنة من دفع رسوم رسوبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء بإعادة النظر في قانون دفع رسوم الطلاب الراسبين في الجامعات، وذلك بما يتناسب مع ظروف أولياء الأمور المادية.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن ليس هناك إختلاف علي أن الطالب الراسب يدفع تكاليف رسوبة، وهناك من يسئ إستخدام المجانية، ويتعمدون الرسوب لعدة سنوات وهؤلاء عبء كبير علي الدولة، ولكن مراعاة لظروف أولياء الأمور من الأفضل أن يتم منح الطلاب فرصة في أول سنة رسوب، علي ان يطبق قانون دفع رسوم الرسوب في السنة الثانية للرسوب وبشكل تدريجي.

وأوضحت عبير، أن فرض الرسوم في العام الثاني علي الطلاب، سيؤدي لنتائج إيجابية ويحقق القانون الغرض منه، وهو تشجيع الطلاب علي عدم الرسوب، وتوعية أولياء الأمور بالاهتمام بأبنائهم وتشجعيهم علي التفوق في الدراسة الجامعية، وفي المقابل يجب تخصيص جوائز للطلاب المتفوقين لتفوقهم في الدراسة وحتي لا يتساوي الطالب العادي بالطالب المجتهد.