أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط مياه الخزان الياباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط مياه الخزان الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأعمال النهائية الجاري تنفيذها لإصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، المغذي للخزان الياباني بالرماية.

وأكد راشد، في بيان صحفي، أنه جاري تنفيذ أعمال نهو اللحمات النهائية والربط، للبدء في إعادة ضخ المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة بالانقطاع، مشيراً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركه مياه الشرب والصرف الصحى قد بذلت قصاري جهدها لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ، والذي حدث بجوار مصرف زنين مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسباً لعدم حدوث أى إنهيارات أثناء العمل وهو ما يعكس حجم العمل والمجهودات المضاعفة التي تم تنفيذها لإصلاح الكسر.

ووجه راشد خلال الجوله بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري ورفع مخلفات اعمال تطهير الترع والمصارف اول بأول.

من جانبه أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بأن العمل متواصل منذ حدوث الكسر ولم يتوقف لحظة مشيراً أنه تم الإستعانة بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وكذا تجهيز المواسير المناسبة من الحديد الصلب وتمت أعمال الحفر والتركيب لأطوال ٤٠ متر مواسير، وترحيل الخط حوالى ٢٤ متر بعيدا عن المصرف.

رافق المحافظ السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة.

محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتأكد من كفاءتها

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتاكد من كفاءة الانفاق واستخدام المواطنين لها دون اى معوقات، مشدداً على ضرورة اجراء الصيانات الدورية للسلالم الكهربائية وتكثيف خدمات الامن والنظافة بالانفاق.

كما تفقد محافظ الجيزة حجرات المراقبة الخاصه بالانفاق للوقوف على متابعه الحاله العامه بالداخل والخارج وللتأكد من كفاءة كاميرات المراقبة موجها بعدم السماح بوجود اى مخلفات والاهتمام بمستوى النظافه داخل وخارج الانفاق.

كما تفقد المحافظ موقف سرفيس ميدان الجيزة موجها بسرعه الانتهاء من التشطيبات النهائية وتطوير الكافيتريا الملحقة بالموقف لخدمة المترددين علية وازاله احد الاكشاك المتواجدة بمدخل الموقف واستبداله باخر حضارى داخل الموقف وفقا للاشتراطات المنظمة لذلك.

الجوله الذى قام بها محافظ الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان ورئيس هيئة النظافه والتجميل ورئيس جهاز السرفيس .

وتابع محافظ الجيزة اعمال تطوير شوارع نبيل الوقاد وعبد الرحيم صبرى بحى الدقى حيث تم التأكيد على الشركة المنفذه بالالتزام باعلى المعايير فى التنفيذ.

وكان محافظ الجيزة قد تفقد أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لارصفه المشاه وتواجد للمخلفات والقمامه، حيث شملت أعمال التطوير دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة أنارة جمالية وارصفه للمشاه ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.