أخبار مصر | ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد ضيف وكيل النقابة العامة الأطباء البيطريين، رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي، عن الفائزين بمنصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، كل من:

الدكتور محمد عفيفى سيف 2533 صوتا، الدكتورة نبيلة البطراوى 2003 أصوات، والدكتورة شيرين ذكى 1928 صوتا، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوت، والدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوت، والدكتور أحمد طنطاوى 2337 صوت.

كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين بدار الحكمة، نتائج القطاعات الستة، فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف 418 صوت، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البندارى 784 صوتا، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك 1194 صوتا، وشرق الدلتا الدكتور محمد حجازى 1598 صوتا، وشمال الوجه القبلى الدكتور أيمن حلمى 465 صوت، وجنوب الوجه القبلى الدكتور أحمد خيرى 1166 صوتا.

هذا وفاز علي الدكتور خالد سليم، بمنصب النقيب العام، بعدد أصوات 2432 صوت، مقابل 2171 صوت للدكتور خالد العامرى، النقيب العام السابق، بينما حصل الدكتور عبدالعزيز الجوهري علي 1329، و1051 للدكتور هانى مرعى.

وأكد ضيف علي أن إجمالى الحضور بلغ 10 آلاف و192 صوت، من بينهم 9925 صوت صحيح، و267 صوت باطل.

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ويأتي إعلان النتائج النهائية عقب عمليات فرز الأصوات، والفائزين بمقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وكان قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، إن اللجان شهدت منذ بداية التصويت فى العاشرة، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبال من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وتابع: وهذه الأعداد لأول مرة أن تشهدها النقابة، حيث حصلت على عضوية النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أن هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت صباح اليوم الأربعاء، وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، أن التصويت جاء تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.