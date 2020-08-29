أخبار مصر | رسميا.. خالد سليم نقيبا عاما لأطباء بيطريين مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. خالد سليم نقيبا عاما لأطباء بيطريين مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، فوز الدكتور خالد سليم، بمنصب النقيب العام، بعدد أصوات 2432 صوت، مقابل 2171 صوت للدكتور خالد العامرى، النقيب العام السابق، بينما حصل الدكتور عبدالعزيز الجوهري علي 1329، و1051 للدكتور هانى مرعى.

وأكد ضيف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، بدار الحكمة، إجمالى الحضور بلغ 10 آلاف و192 صوت، من بينهم 9925 صوت صحيح، و267 صوت باطل.

ويأتي ذلك لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بمقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضح رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن المستشارين انتهوا من جمع ومطابقة أصوات الأطباء البيطريين، التى تلقتها اللجنة من المحافظات.

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وكان قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان شهدت منذ بداية التصويت فى العاشرة، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبال من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وتابع: وهذه الأعداد لأول مرة أن تشهدها النقابة، حيث حصلت على عضوية النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أن هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت صباح اليوم الأربعاء، وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، أن التصويت جاء تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.