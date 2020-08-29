أخبار مصر | عضو مجلس شيوخ: ضبط محمود عزت ضربة قاسمة لجماعة الإخوان إلارهابية

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس شيوخ: ضبط محمود عزت ضربة قاسمة لجماعة الإخوان إلارهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الجهود التي بذلته الأجهزة الأمنية في القبض على محمود عزت القيادى الأخوانى بشقة بالتجمع الخامس.

وأشار قطب، إلى أن القبض على محمود عزت شكل ضربة قاسمة لجماعة الإخوان إلارهابية داخل وخارج مصر، مضيفا، فور إعلان القبض على محمود عزت أصيبت الجماعة الإرهابية بصدمة كبيرة فقد كان له دور كبير فى التخطيط والتدبير للعمليات الإرهابية التى حدثت على أرض مصر من بينها اغتيال النائب العام واغتيال العميد عادل رجائي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هذه الضربة ستفقد جماعة الإخوان إلارهابية توازنها وقوتها وسوف تربك حسابات أجهزة مخابراتية دولية استخدمت الجماعة الإرهابية كزراع لها في تنفيذ مخططاتها الخبيثة ضد مصر.

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وأكد المهندس أحمد قطب، أن المصريين لن ينسوا دماء شهدائنا الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة والشرطة والتي اغتالتهم الأيدي الخسيسة من تلك الجماعات، قائلا: فاليوم هو يوم القصاص من قيادات الجماعة الإرهابية فبالأمس القريب نفذ حكم الإعدام على الخائن هشام عشماوي ليكون عبره لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري.

وأشاد قطب بما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حد كم البلاد لتنمية الوطن واستقراره من أجل مستقبل أفضل للمصريين لكى تحيا مصر وتنعم بحياة كريمة يستحقها شعبها العظيم.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية أعلنت القبض على محمود عزت، أمس الجمعة، وأكدت في بيان صباح اليوم أنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.