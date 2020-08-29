شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. «المقاولون العرب» تنشر تفاصيل مجمع صوامع برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع صوامع برج العرب، الذي يعد من أكبر صوامع تخزين الغلال بمصر وبسعة تخزين تبلغ 90 ألف طن، حيث تستقبل الصومعة 200 طن في الساعة، ويتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وقالت شركة المقاولون العرب، إنها نفذت المشروع بالتعاون مع إدارة الورش والمصانع المركزية بشبرا، ويتكون المشروع من 18 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن ويتم الربط بينهما عن طريق مجموعة سيور ناقلة علوية وسفلية ويتم التحكم في حركة القمح من خلال لوحة كنترول plc.

وأضافت الشركة أنه يتم تنقية القمح عن طريق الغربال وأنظمة سحب الأتربة ونظام الحساسات للحفاظ على درجة حرارة القمح، ويضم المشروع مبني إداري مكون من 3 أدوار ومعمل ومسجد وعدد من المباني الخدمية وخزان للمياه وميزان بسكول، ويقلل المشروع نسبة القمح الهالك بنسبة 10%.